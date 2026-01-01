Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Апатитах
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
6.0
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
0.0
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
0.0
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
0.0
Наследник
Глен Пауэлл берется устранить своих конкурентов в борьбе за огромное наследство
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
6.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
0.0
Зверополис 2
Джуди и Ник вновь объединяются, чтобы раскрыть масштабный заговор вокруг города животных
приключения, анимация, комедия
2025, США
8.0
