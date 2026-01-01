Задержат до 10 дней: почему выплаты по больничным в июне 2026 года придут позже

Одно слово на упаковке отличает нормальный сок от сладкой воды: увидели его – смело кладите в корзину

Почему Рошаль пьет кипяток без чая или кофе: узнал в молодости, повторяет каждое утро в свои 93 года

«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?

Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы

Этот забытый ужастик СССР начинается как деревенская страшилка, а заканчивается похлеще любой картины Кинга: сняли по книге Толстого

«Это вам! ... Это вам! ... Это — мне? ... Нет, это вам»: угадайте культовые подарки из любимых советских фильмов (тест)

Новый ответ «Невскому» и «Первому отделу»? Шпионский сериал из 5 эпизодов 2026 года уже называют находкой для любителей детективов

«Скрытый шедевр!»: корейцы взяли сюжет «Бумажного дома» и превратили его в один из лучших сериалов Netflix — рейтинг 7,5 тому подтверждение

3 сериала отлично заходят после работы: №1 сравнивают с «Побегом» и «Лостом» — зрители считают его идеальным