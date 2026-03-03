Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Ангарске
4 марта 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 4 марта 2026 в Ангарске
О фильме
Кинотеатр «Фестиваль»
Ангарск, 192 квартал д.12
2D
21:40
от 500 ₽
