Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Ангарске
9 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 9 марта 2026 в Ангарске
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинотеатр «Фестиваль»
Ангарск, 192 квартал д.12
2D
10:00
от 300 ₽
11:45
от 300 ₽
13:30
от 300 ₽
15:15
от 400 ₽
17:00
от 500 ₽
18:45
от 500 ₽
20:30
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
