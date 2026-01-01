«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)

Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля

Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю

Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»

«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»

Гарри Де Соуза станет темнокожим: скандалисту Тому Харди моментально нашли замену в продолжении «Гангстерленда» – оценят не все

«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея

«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?

О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?

ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»