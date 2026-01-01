Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Вышка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ангарск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Расписание 28 лет спустя: Часть II. Храм костей (2026) в Ангарске на сегодня
Расписание 28 лет спустя: Часть II. Храм костей (2026) в Ангарске на сегодня
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
ужасы
2026 / США
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Как Иван в сказку попал
Отзывы
2026, Россия, фэнтези, семейный
Восставший
Отзывы
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Курьер
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Натиск
Отзывы
2026, США, боевик, ужасы, триллер
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Охота на императора
Отзывы
2026, Россия, исторический
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Пятилитрушку рублю напополам, как арбуз — все соседи завидуют: две половинки заменили на даче с десяток инструментов
«Здесь я бы ничего не взял»: какие продукты в «Магните» брезгует покупать Сергей Галицкий
Купила в Fix Price классный плед за 249 рублей – сразу нарезала на куски: приносит куда больше пользы, чем целый
От зомби-хоррора до возвращения Джонни Деппа на экраны: 5 главных новинок этой осени — фильмы, ради которых стоит идти в кино
Только тот, кто знаком с кино СССР от и до, пройдет наш тест: вспомните 7 фильмов по случайным кадрам
«В столовой и в тесте все равны», но справится с вопросами по «Девчатам» далеко не каждый — а вы наберете 6 из 6?
5 советских фильмов спрятались за странными описаниями: угадаете все — снимаем перед вами шляпу (тест)
Дата выхода 4 сезона «Дома дракона» вызывает гнев и негодование — с «Игрой престолов» подобное было немыслимо
«Смотреть не буду»: «Невский 8» ещё не вышел, но у сериала уже неприятности — всё из-за другого сериала с Паламарчуком
«Драйву» — 15: сколько слов сказал Гослинг, умер ли он в конце и зачем режиссер добавил в фильм Уолтера Уайта
Ганса Ланду заменили звездой «Невского»: НТВ снимает своих «Бесславных ублюдков» — гасить врагов Кубани будут простые работяги
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить