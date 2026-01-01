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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6» 1
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Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Ангарске

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Ателье колдовских колпаков
Ателье колдовских колпаков
2026, Япония, приключения, анимация, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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Этот забытый ужастик СССР начинается как деревенская страшилка, а заканчивается похлеще любой картины Кинга: сняли по книге Толстого
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