Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Ангарске 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Ангарске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинотеатр «Фестиваль» Ангарск, 192 квартал д.12
2D
10:00 от 300 ₽ 12:05 от 300 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:10 от 400 ₽ 16:20 от 500 ₽ 18:05 от 500 ₽ 19:25 от 500 ₽
