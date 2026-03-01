Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Ангарске 5 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 5 марта 2026 в Ангарске

чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Кинотеатр «Фестиваль» Ангарск, 192 квартал д.12
2D
10:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:55 от 300 ₽ 21:55 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
