Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ангарск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ангарска
Кинотеатры
Кинотеатр «Фестиваль»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинотеатр «Фестиваль»»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинотеатр «Фестиваль»»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
ужасы
2026, США
2D
20:10
от 250 ₽
22:10
от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:00
от 250 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
21:40
от 250 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
15:35
от 250 ₽
21:25
от 250 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
19:35
от 250 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
18:45
от 250 ₽
22:20
от 250 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
11:50
от 250 ₽
17:00
от 250 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:05
от 250 ₽
13:50
от 250 ₽
15:20
от 250 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:10
от 250 ₽
14:10
от 250 ₽
16:10
от 250 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
22:25
от 250 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
17:50
от 250 ₽
20:30
от 250 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
13:35
от 250 ₽
16:15
от 250 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
14:00
от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:55
от 250 ₽
14:05
от 250 ₽
18:05
от 250 ₽
20:15
от 250 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
18:10
от 250 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
12:15
от 250 ₽
16:05
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667