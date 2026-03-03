Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Кинотеатр «Фестиваль»»

Расписание сеансов кинотеатра «Кинотеатр «Фестиваль»»

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей ужасы 2026, США
2D
20:10 от 250 ₽ 22:10 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:00 от 250 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:40 от 250 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
15:35 от 250 ₽ 21:25 от 250 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
19:35 от 250 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
18:45 от 250 ₽ 22:20 от 250 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:50 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:05 от 250 ₽ 13:50 от 250 ₽ 15:20 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:10 от 250 ₽ 14:10 от 250 ₽ 16:10 от 250 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:25 от 250 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
17:50 от 250 ₽ 20:30 от 250 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
13:35 от 250 ₽ 16:15 от 250 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
14:00 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:55 от 250 ₽ 14:05 от 250 ₽ 18:05 от 250 ₽ 20:15 от 250 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
18:10 от 250 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
12:15 от 250 ₽ 16:05 от 250 ₽
