Киноафиша Ангарска Кинотеатры Мега Синема Расписание сеансов кинотеатра «Мега Синема»

Расписание сеансов кинотеатра «Мега Синема»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
+7 (3955) 66-10-11
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
+7 (3955) 66-10-11
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
+7 (3955) 66-10-11
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
+7 (3955) 66-10-11
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
+7 (3955) 66-10-11
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
+7 (3955) 66-10-11
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
+7 (3955) 66-10-11
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
+7 (3955) 66-10-11
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
+7 (3955) 66-10-11
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
+7 (3955) 66-10-11
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
+7 (3955) 66-10-11
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей ужасы 2026, США
+7 (3955) 66-10-11
