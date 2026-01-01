Оповещения от Киноафиши
Мега Синема
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
ужасы
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3955) 66-10-11
Позвонить
Кинотеатры рядом
850
метров
Родина
ул. Коминтерна, 1
5
2.3
км
Кинотеатр «Фестиваль»
192 квартал д.12
5
8.3
км
ДК Энергетик
ДК "Энергетик" мкр-н Китой, ул. Трактовая, д. 34А
5
