Кинотеатр Мега Синема (Ангарск) на карте

Кинотеатр Мега Синема (Ангарск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

850 метров
Родина ул. Коминтерна, 1
5
2.3 км
Кинотеатр «Фестиваль» 192 квартал д.12
5
8.3 км
ДК Энергетик ДК "Энергетик" мкр-н Китой, ул. Трактовая, д. 34А
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
