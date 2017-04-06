Оповещения от Киноафиши
Мега Синема
Мега Синема
Отзывы о кинотеатре Мега Синема
Отзывы о кинотеатре Мега Синема
Отзывы о кинотеатре Мега Синема
Пётр Замыслов
6 апреля 2017, 12:49
Оценка
На сайте кинотеатра и на сторонних сайтах размещены сеансы на 24:00, по приезду в кинотеатр в назначенное время, он закрыт, при попытки купить билет заранее говорят сначала что нет сеансов на такое время, после упоминания их же сайта, говорят "ну ща 900 за билет покажем", зачем врать не понятно, забегаловка, а не кинотеатр
6 апреля 2017, 12:49
Киноафиша.инфо
7 апреля 2017, 18:47
в ответ на сообщение
Пётр Замыслов от 6 апреля 2017, 12:49
Петр, здравствуйте!
Мы связались с кинотеатром, они обещали решить проблему.
Спасибо за честный отзыв.
Хороших вам выходных!
7 апреля 2017, 18:47
margaritamalanina81
1 декабря 2018, 12:51
Оценка
Здравствуйте))) все бы ничего....
Но в залах очень холодно.. особенно когда дуют ветра.. ты как на сеансе 5д😉😉😉
Конечно можно не раздеваться.. если ты знаешь о холодном зале..
Мы а ребенком.. конкретно замерзли на мультике.. пришлось сходить за пуховиками в гардероб
А в целом уютный кинотеатр, но для просмотра в теплое время года ...поэтому 4 звезды
1 декабря 2018, 12:51
Иван Попов
7 декабря 2018, 14:07
Здравствуйте. По всей стране проходит примера фильма "Заповедник" с Сергеем Безруковым в главной роли. Год выпуска: 2018 (дата выхода 6 декабря 2018) Подробнее на https://angarsk.kinoafisha.info/movies/8330555/ Почему в Вашем кинотеатре этого фильма нет?!
7 декабря 2018, 14:07
Киноафиша.инфо
7 декабря 2018, 18:01
в ответ на сообщение
margaritamalanina81 от 1 декабря 2018, 12:51
Здравствуйте! Мы получили ответ от коллег. Они обещали разобраться в ситуации с климатом в кинозалах.
7 декабря 2018, 18:01
Анастасия Хименко
12 января 2019, 09:26
Оценка
Почему нет расписания сеансов?
12 января 2019, 09:26
Киноафиша.инфо
15 января 2019, 13:54
в ответ на сообщение
Анастасия Хименко от 12 января 2019, 09:26
Добрый день! Мы делаем все возможное, чтобы расписание этого кинотеатра появилось на нашем сайте.
15 января 2019, 13:54
tatyana.mikheeva.18
3 ноября 2019, 11:25
Здравствуйте, меня не устраивает то, как работника гардероба позволяют себе разговаривать с теми, кто приходит в мегу. Не важно кто перед ними, ребёнок 12-13 лет или взрослый. Грубят, вещи отдавать не хотят по требованию. Лишний раз подать куртку, чтоб взять что-то в кармане им трудно. За что они зп получают? Не нравится, нечего занимать место, уступите рабочее место вежливым, приветливым людям. Примите меры. Чтоб дети не жаловались, в следующий раз я приеду, навещу. Думаю это будет хуже исход. Спасибо
3 ноября 2019, 11:25
Наталья Попова
16 ноября 2019, 12:06
Оценка
Здравствуйте. Вчера пошли с мужем на фильм "Доктор сон". Этот фильм заявлен как ужасы. Категория зрителей 18+ . И я была в шоке когда родители привели сына лет 4-5 !!!!!!! Он спокойненько смотрел вес фильм не отрываясь. Вопрос к персоналу. Вы вообще не видете кого в зал пускаете? Если родители без мозгов , то в вашем случае вы не имели права пускать его в зал! Сеанс был на 20-40 15.11.2019 4 зал
16 ноября 2019, 12:06
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
