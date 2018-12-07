Кинотеатр «Мега Синема» в Ангарске находится на 3 этаже современного ТРЦ «Мега» и имеет удобный формат как для молодежи, так и для семей с детьми.

В кинотеатре 4 просторных комфортабельных зала, отличающиеся стильным интерьером. Эргономичные кресла установлены амфитеатром, междурядья широкие, имеется система климат-контроля. Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется передовая техника: цифровые проекторы, звучание DolbyDigital, отличная акустика, большие экраны со специальным покрытием. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа разнообразных жанров.

В фойе «Мега Синема» работает попкорн-бар. Рядом с кинотеатром располагается детский центр развлечений и уютная зона Фуд-кортов — это Time Food, Панда и Pizza-Club.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мега Синема Ангарск» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.