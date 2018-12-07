Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ангарска Кинотеатры Мега Синема

Мега Синема

Ангарск
Адрес
г. Ангарск, 13-й микрорайон, 33, ТЦ "Мега"
Телефон

+7 (3955) 66-10-11 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «Мега Синема» в Ангарске находится на 3 этаже современного ТРЦ «Мега» и имеет удобный формат как для молодежи, так и для семей с детьми.

В кинотеатре 4 просторных комфортабельных зала, отличающиеся стильным интерьером. Эргономичные кресла установлены амфитеатром, междурядья широкие, имеется система климат-контроля. Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется передовая техника: цифровые проекторы, звучание DolbyDigital, отличная акустика, большие экраны со специальным покрытием. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа разнообразных жанров.

В фойе «Мега Синема» работает попкорн-бар. Рядом с кинотеатром располагается детский центр развлечений и уютная зона Фуд-кортов — это Time Food, Панда и Pizza-Club.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мега Синема Ангарск» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Отзывы о кинотеатре

Иван Попов 7 декабря 2018, 14:07
Здравствуйте. По всей стране проходит примера фильма "Заповедник" с Сергеем Безруковым в главной роли. Год выпуска: 2018 (дата выхода 6… Читать дальше…
margaritamalanina81 1 декабря 2018, 12:51
Здравствуйте))) все бы ничего....
Но в залах очень холодно.. особенно когда дуют ветра.. ты как на сеансе 5д😉😉😉
Конечно можно не раздеваться..… Читать дальше…
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
