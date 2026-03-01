На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева

Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка

Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»

5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт

В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца