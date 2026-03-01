Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна

Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города