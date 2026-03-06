Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Анапе
6 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Анапе
г. Анапа, Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
2D
10:20
от 80 ₽
11:50
от 80 ₽
12:30
от 80 ₽
13:55
от 80 ₽
14:35
от 80 ₽
16:05
от 80 ₽
18:45
от 80 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667