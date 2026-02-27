Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Анапе
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Анапе
г. Анапа, Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
2D
15:00
от 390 ₽
17:30
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
