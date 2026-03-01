Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Анапе
3 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Анапе
г. Анапа, Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
2D
10:30
от 80 ₽
12:50
от 80 ₽
13:40
от 80 ₽
14:40
от 80 ₽
15:10
от 80 ₽
16:00
от 80 ₽
17:30
от 80 ₽
19:50
от 80 ₽
