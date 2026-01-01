Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Анапа, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Анапе
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Анапе
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Выбрасывала старые наволочки годами, пока не узнала эти 7 гениальных лайфхаков: теперь берегу каждую как зеницу ока
Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)
Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»
С водкой и виски придется завязать: врачи поставили диагноз госпитализированному Гармашу
«У него же тупое лицо», а тест на знание ролей пройдут только эрудиты: угадаете фильм со Смирновым по 1 фото?
«Задергался американец»: русский дубляж «Шрэка» не лучший в мире — при переводе лишились самых шикарных шуток
Детям — мороженое, его бабе — цветы, а вам тест по «Приключениям Буратино»: вспомните 7 деталей из музыкальной сказки СССР
Бутерброд с вареньем, каши, супы: почему Тося из «Девчат» стройнее осины, если она ест за троих — объясняет диетолог
Алкоголик, пошляк, тот еще интриган: всю правду про Алешу Поповича в «Богатырях» показывать побоялись – мульт превратился бы в «Игру престолов»
Когда «Гордость и предубеждение» засмотрен до дыр: топ-5 исторических драматических сериалов, которые фанаты считают идеальными
Стивен Кинг просил спасти от закрытия страшный даже по его меркам хоррор: 4 сезона почти идеального ужаса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри семейное кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667