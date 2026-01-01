Массивная душевая кабина выглядит как "колхозный привет из прошлого": 3 стильные замены, которые проще в уборке

Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года

Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды

Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала

«Лицо знакомое, а фильм-то какой?» Угадайте 7 забытых советских картин по одному кадру (тест)

3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix

Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»