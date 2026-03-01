Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Анапе
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Анапе
г. Анапа, Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
2D
10:20
от 80 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
