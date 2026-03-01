Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»

«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко

Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца

5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт