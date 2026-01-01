Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Буратино
семейный, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (86133) 542-17
Позвонить
Кинотеатры рядом
2.6
км
Монитор Красная площадь
Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
5
