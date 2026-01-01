Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Анапы Кинотеатры Победа Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Простоквашино
Простоквашино приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (86133) 542-17 Позвонить
Кинотеатры рядом
2.6 км
Монитор Красная площадь Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
5
