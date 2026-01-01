Кинотеатр «Победа» расположен в одном из самых живописных районов Анапы и является старейшей культурной достопримечательностью города.
В начале 2000-х годов была проведена капитальная реконструкция здания, и в настоящее время здесь находится киноконцертный зал «Победа». Зрительный зал оборудован современной кинопроекционной, звуковой и осветительной техникой. Кроме киносеансов здесь проводятся эстрадные концерты, выступления КВН, выступают на гастролях известные театральные звезды.
В репертуаре кинотеатра - популярные отечественные и зарубежные фильмы.
Рядом с ККЗ «Победа» находятся летний кинотеатр и уютное кафе.