Победа

Победа

Анапа
Фасад
Адрес
г. Анапа, ул. Горького, 1
Телефон

+7 (86133) 542-17 / касса

О кинотеатре

Кинотеатр «Победа» расположен в одном из самых живописных районов Анапы и является старейшей культурной достопримечательностью города. 

В начале 2000-х годов была проведена капитальная реконструкция здания, и в настоящее время здесь находится киноконцертный зал «Победа». Зрительный зал оборудован современной кинопроекционной, звуковой и осветительной техникой. Кроме киносеансов здесь проводятся эстрадные концерты, выступления КВН, выступают на гастролях известные театральные звезды. 

В репертуаре кинотеатра - популярные отечественные и зарубежные фильмы.
Рядом с ККЗ «Победа» находятся летний кинотеатр и уютное кафе.

4 голоса
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
