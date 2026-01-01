Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Алнаши, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Рейтинг фильмов в прокате в Алнашах
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Зверолюция
Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация
2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Холоп 3
Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Робоняня
Смышленая девочка и ее друг превращают робота-надзирателя в своего друга и закатывают вечеринку
комедия, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
24 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
комедия
приключения
семейный
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
Почему в СССР все пили тёмный квас, а белый никто в глаза не видел: повар Шолохов назвал главный минус напитка
Соду и лавровый лист — в топку: клинеры подсказали, чем на самом деле можно отстирать желтые пятна от пота и грязи на подушках
В мою стиралку кладу новую губку для посуды – радости нет предела: эффект заметила после первой же стирки
Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей
Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием
В этой драме Машков с Колесниковым из «Первого отдела» играют так, что иностранцы «смеялись и кричали»
640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели
Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю
«Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазами»: на IMDb разнесли мульт про нашу Машу — «надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет»
Милославского должны были арестовать: узнала, чем заканчивался «Иван Васильевич меняет профессию» в первоначальной версии, и обомлела
«Сумерки», конечно, уникальная мылодрама, но в Индонезии ее смогли переснять: «Так бьюсь в истерике от Эдварда, что не могу дышать»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667