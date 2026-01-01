Почему в СССР все пили тёмный квас, а белый никто в глаза не видел: повар Шолохов назвал главный минус напитка

Соду и лавровый лист — в топку: клинеры подсказали, чем на самом деле можно отстирать желтые пятна от пота и грязи на подушках

В мою стиралку кладу новую губку для посуды – радости нет предела: эффект заметила после первой же стирки

Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей

Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием

В этой драме Машков с Колесниковым из «Первого отдела» играют так, что иностранцы «смеялись и кричали»

640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели

Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю

«Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазами»: на IMDb разнесли мульт про нашу Машу — «надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет»

Милославского должны были арестовать: узнала, чем заканчивался «Иван Васильевич меняет профессию» в первоначальной версии, и обомлела