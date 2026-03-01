Оповещения от Киноафиши
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Алнашах
14 марта 2026
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 14 марта 2026 в Алнашах
Вся информация о фильме
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
ср
18
Новый мир
Удмуртская Республика, село Алнаши, ул. Комсомольская, 6
2D
17:45
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
