Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Алнашах 14 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 14 марта 2026 в Алнашах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Новый мир Удмуртская Республика, село Алнаши, ул. Комсомольская, 6
2D
16:00 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
