Новый мир
Удмуртская Республика, село Алнаши, ул. Комсомольская, 6
150 метров
Спутник
ул.Наговицына, д.80
33 км
ДК Дубитель
Горбунова, 3
34.1 км
Юность
г. Мендлеевск, ул. Бурмистрова, 1
34.3 км
Лидер
Республика Удмуртия, с. Грахово, ул. Колпакова, 11
35.6 км
«Русский драматический театр «Мастеровые»
проспект Чулман, 77
48.2 км
Мадагаскар
просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
48.5 км
Ultra Cinema
просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
49.4 км
Авангард
ул. Гагарина, 68а
49.5 км
Иллюзиум
просп. Хасана Туфана, 14
49.6 км
Иллюзион
просп. Мира, 28
55.7 км
Бруклин
ул.Интернациональная, 16А
56.4 км
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
