Расписание сеансов кинотеатра «Новый мир»

Расписание сеансов кинотеатра «Новый мир»

Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 ср 18
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:50 от 250 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
18:00 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
