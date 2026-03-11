Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Алнашей
Новый мир
Расписание сеансов кинотеатра «Новый мир»
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
ср
18
комедия, семейный
2025, Россия
2D
19:50
от 250 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
18:00
от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
