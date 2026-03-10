Оповещения от Киноафиши
Новый мир

Новый мир

Алнаши
Адрес
Удмуртская Республика, село Алнаши, ул. Комсомольская, 6
Показать на карте
Телефон

+7 (34150) 314-93

Позвонить
Билеты от 250 ₽
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Новый мир
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
19:50 от 250 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Новый мир

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:50 от 250 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
18:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
