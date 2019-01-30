Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Александров, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Александрова
Кинотеатры
Сатурн
Отзывы о кинотеатре Сатурн
Отзывы о кинотеатре Сатурн
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Сатурн
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Сергей Матвеев
30 января 2019, 12:38
Оценка
какаи был такои и остался если бабе 60 лет она и выглядет на 60 лет а так отстои
30 января 2019, 12:38
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Южный
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail