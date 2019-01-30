Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер

Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю

Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию

Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)

Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb

Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя

320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха

Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут

Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»

Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»