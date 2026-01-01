Оповещения от Киноафиши
Победа
ул. Волгоградская, 73
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 73
+7 (85141) 540-01 (бронирование)
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
