Ахтубинск
Победа
ул. Волгоградская, 73
+7 (85141) 540-01 (бронирование)
Мой дед
2025, Россия, приключения, семейный
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
