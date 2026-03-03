Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ахтубинска
Кинотеатры
Победа
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
14:05
от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:00
от 350 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:05
от 300 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:55
от 300 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
10:05
от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
15:45
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
20:00
от 300 ₽
