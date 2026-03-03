Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:05 от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:00 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:05 от 300 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:55 от 300 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
10:05 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:45 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
20:00 от 300 ₽
