Победа
Отзывы о кинотеатре Победа
Отзывы о кинотеатре Победа
Отзывы о кинотеатре Победа
vladimir_komarov_87
29 мая 2019, 22:07
Оценка
Невозможно купить билеты онлайн
29 мая 2019, 22:07
1
0
Ответить
Инна Басс
4 декабря 2019, 10:14
Оценка
Фильм "Война токов" будет идти только в одно время 20-30. Это очень неудобно для жителей Семи Ветров, так как общественный транспорт почти не ходит.Значит, нужно вызывать такси. Это дороже стоимости билета в кино. Хотелось бы, чтобы сеанс был назначен и в дневное время.
4 декабря 2019, 10:14
0
0
Ответить
Эвелина Дускалиева
2 сентября 2021, 17:26
Оценка
Ужасное обслуживание
2 сентября 2021, 17:26
0
0
Ответить
Раксана Оликян
31 августа 2022, 20:12
Будьте добры включить мультфильм
,, Как приручить дракона 3 часть "
31 августа 2022, 20:12
0
0
Ответить
