Киноафиша Ачинска
Эдем Кинорай
Расписание сеансов кинотеатра «Эдем Кинорай»
Расписание сеансов кинотеатра «Эдем Кинорай»
Сегодня
11
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
14:30
от 300 ₽
18:45
от 400 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:45
от 350 ₽
19:00
от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
15:00
от 350 ₽
17:00
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
