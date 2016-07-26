Оповещения от Киноафиши
Анатолий Гульман
26 июля 2016, 08:53
На какой фильм лучше идти?
26 июля 2016, 08:53
0
0
Ответить
Вероника Живова
21 января 2017, 10:41
Будет фильм"Невеста" ???
21 января 2017, 10:41
0
1
Ответить
Виктор Филатов
31 мая 2018, 20:14
Я гость вашего горада приехал с республики хакасия. При просмотре фильма " Черновик" 31.05.2018 г в 22.00 вышел покурить примерно в 23.00 и столкнулся с запертыми дверями с выходом на улицу. Так как в ручки двери выходящие на улицу были заблокированны шваброй, на что охранник пояснил что двери заперты в связи с тем что посторонние могут попасть в помещение кинотеатра. Напоминает КЕМЕРОВО. Прошу руководство отреогировать на нашу жалобу и принять меры.
31 мая 2018, 20:14
3
0
Ответить
Виктор Филатов
31 мая 2018, 20:16
Если возникли вопросы обращайтесь по тел. 89135451475
31 мая 2018, 20:16
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 11:26
в ответ на сообщение
Виктор Филатов от 31 мая 2018, 20:16
Виктор, здравствуйте! Мы передали ваше обращение в кинотеатр. Надеемся, коллеги разберутся в ситуации.
13 июня 2018, 11:26
2
0
Ответить
Джавид Ибадов
27 апреля 2019, 05:08
Хорошый кинорай эдем рекомендую
27 апреля 2019, 05:08
2
1
Ответить
Дмитрий Чуприс
11 января 2020, 15:37
Звоню забронировать билеты,трубку скидывают,поеду в красноярск,там сразу ответили,удачи вам эдем,шляпа.
11 января 2020, 15:37
2
0
Ответить
Татьяна Китаева
25 января 2020, 11:42
Сайт не работает, невозможно посмотреть расписание фильмов. Так ещё и на телефон не дозвониться... Что за ерунда такая. Придётся ехать до кинотеатра, чтоб узнать во сколько будет идти фильм....
25 января 2020, 11:42
0
0
Ответить
Елена Будкевич
24 февраля 2020, 09:31
в ответ на сообщение
Дмитрий Чуприс от 11 января 2020, 15:37
На Пикачу так в Назарово ездили все. Трубку не берут второй год точно по всем праздникам и не только.
24 февраля 2020, 09:31
0
0
Ответить
Елена Будкевич
24 февраля 2020, 09:32
Билеты забронировать невозможно, практически всегда так. Трубку не берут.
24 февраля 2020, 09:32
0
0
Ответить
Юлия Ходосевич
10 апреля 2021, 18:34
Сайт вообще не о чём, ни видно когда и какие фильмы будут в ближайшее время, обслуживание стрёмное, телефоные звонки не принимают, белки забранировать вообще ни как... Ужас
10 апреля 2021, 18:34
0
0
Ответить
Светлана Кор
2 ноября 2021, 11:00
ХУЖЕ "ЭДЭМ" КИНОТЕАТРА НЕ ЗНАЮ. ПЕРСОНАЛ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, ХАМОВАТЫЙ. НА ЗВОНКИ НЕ ОТВЕЧАЮТ. НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ. ЛУЧШЕ В КРАСНОЯРСК ПОЕХАТЬ. ЗАКРОЙТЕ ВАШ КИНО-АД И НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ.
2 ноября 2021, 11:00
1
0
Ответить
Полина Бурдинская
30 июня 2022, 11:07
Оценка
Когда я сходила на фильм "Первый Оскар", кинотеатр Эдем Через несколько дней закрыли из-за того что в кинотеатр приходит два-три человека. Пожалуйста откройте кинотеатр.
30 июня 2022, 11:07
0
0
Ответить
User
19 сентября 2022, 17:52
Оценка
Сервис ниже некуда👎🏽в середине фильма включился свет на пару минут в зале, бабочка летала весь фильм, выключили фильм мы даже не успели досмотреть заключение после пару титров, включился продолжение небольшое на этом моменте экран погас))) не удивительно почему мы были одни в зале… в такой кинотеатр больше нет желания приходить
19 сентября 2022, 17:52
0
0
Ответить
Соня
12 июня 2023, 15:47
Оценка
Отстой,путного ничего нету!
12 июня 2023, 15:47
0
0
Ответить
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Авторизация по e-mail