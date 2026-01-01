Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма

Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо

Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

Мы вновь увидим Киллу, Кота, Раму и даже Ошпаренного: приквел «Бумера» уже в работе — и вот что готовит Буслов

Для фанатов «Теории большого взрыва»: если скучаете по Шелдону, Пенни и компании — включайте новый спин-офф про Стюарта (смешно до коликов)

Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»

«Лицо знакомое, а фильм-то какой?» Угадайте 7 забытых советских картин по одному кадру (тест)

«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»

«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат