Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Абакане 14 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 14 марта 2026 в Абакане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
МБУК "Районный Дом культуры" с. Белый Яр, улица Советская, зд. 4Е
2D
11:50 от 130 ₽
Наутилус г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 74
2D
14:20 от 40000 ₽ 21:40 от 40000 ₽
