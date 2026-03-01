Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 7 марта 2026 в Абакане

Расписание сеансов Тюльпаны, 7 марта 2026 в Абакане

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
МБУК "Районный Дом культуры" с. Белый Яр, улица Советская, зд. 4Е
2D
14:00 от 150 ₽ 19:25 от 180 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
