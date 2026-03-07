Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Абакане

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Абакане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ролби Cinema г. Абакан, ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
2D
20:40 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
