Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Абакане
12 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 12 марта 2026 в Абакане
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
20:50
от 400 ₽
МБУК "Районный Дом культуры"
с. Белый Яр, улица Советская, зд. 4Е
2D
15:25
от 150 ₽
19:10
от 170 ₽
Наутилус
г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 74
2D
12:00
от 13000 ₽
16:40
от 15000 ₽
19:00
от 35000 ₽
21:20
от 35000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Наследник
Отзывы
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
