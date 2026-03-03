Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Абакане

Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Абакане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ролби Cinema г. Абакан, ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
2D
12:05 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше