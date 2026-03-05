Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Абакана
Кинотеатры
МБУК "Районный Дом культуры"
Расписание сеансов кинотеатра «МБУК "Районный Дом культуры"»
Расписание сеансов кинотеатра «МБУК "Районный Дом культуры"»
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:45
от 150 ₽
21:10
от 170 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:50
от 120 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
14:00
от 140 ₽
19:25
от 170 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:00
от 100 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
