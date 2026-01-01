Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Абакана
Кинотеатры
МБУК "Районный Дом культуры"
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
11.5
км
Ролби Cinema
ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
5
14.4
км
Dominion Cinema
ул. Некрасова, 29, ТРЦ «Доминион»
5
15
км
Наутилус
ул. Тараса Шевченко, 74
5
24.6
км
Альянс
ул.Октябрьская, д.83
5
25.9
км
Луначарский
ул. Советская, 46
5
26
км
МАУ "Черногорский центр культуры и досуга"
ул. Дзержинского 19Б
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
