Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Абакана Кинотеатры МБУК "Районный Дом культуры" Кинотеатр МБУК "Районный Дом культуры" (Абакан) на карте

Кинотеатр МБУК "Районный Дом культуры" (Абакан) на карте

Кинотеатр МБУК "Районный Дом культуры" (Абакан) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

11.5 км
Ролби Cinema ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
5
14.4 км
Dominion Cinema ул. Некрасова, 29, ТРЦ «Доминион»
5
15 км
Наутилус ул. Тараса Шевченко, 74
5
24.6 км
Альянс ул.Октябрьская, д.83
5
25.9 км
Луначарский ул. Советская, 46
5
26 км
МАУ "Черногорский центр культуры и досуга" ул. Дзержинского 19Б
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше