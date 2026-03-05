Оповещения от Киноафиши
МБУК "Районный Дом культуры"

МБУК "Районный Дом культуры"

Абакан
Адрес
с. Белый Яр, улица Советская, зд. 4Е
Билеты от 100 ₽
Билеты от 100 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре МБУК "Районный Дом культуры"
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
15:45 от 150 ₽ 21:10 от 170 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
11:50 от 120 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 2 сеанса
14:00 от 140 ₽ 19:25 от 170 ₽ ...
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 100 ₽ ...
Фильмы в кинотеатре МБУК "Районный Дом культуры"

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:45 от 150 ₽ 21:10 от 170 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:50 от 120 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 140 ₽ 19:25 от 170 ₽
