Выбрасывала старые наволочки годами, пока не узнала эти 7 гениальных лайфхаков: теперь берегу каждую как зеницу ока

Почему Рошаль пьет кипяток без чая или кофе: узнал в молодости, повторяет каждое утро в свои 93 года

Пара капель на ведро воды – и полы не мою целый месяц: грязи не останется даже после детей и животных

Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года

Один из главных шедевров Тарантино пересняли в Индии – зрители ремейка «умерли от кринжа»: «Было сносно, а потом они начали танцевать»

Детям — мороженое, его бабе — цветы, а вам тест по «Приключениям Буратино»: вспомните 7 деталей из музыкальной сказки СССР

Вы не поняли финал «Обсессии»: для Никки все закончилось хэппи-эндом – за убийства точно не накажут (в фильме показали, почему)

Свежак от Netflix Тарантино назвал шедевром всех времен: зрители включают и начинают храпеть задолго до конца

Уже 7-я неделя проката, а этот фильм все еще главный в России: 1 миллиард в кассе — зрители платят, чтобы «поверить в чудо»

«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова