Киноафиша Абакана Кинотеатры Dominion Cinema

Dominion Cinema

Абакан
Адрес
г. Абакан, ул. Некрасова, 29, ТРЦ «Доминион»
О кинотеатре

Кинотеатр Dominion Cinema - современный 5-ти зальный кинотеатр, где вы сможете насладиться лучшими новинками проката в комфортных залах с системами кинотрансляции 2D, 3D и новейшей аудиосистемой Dolby Atmos.

Технология Dolby Atmos представляет аудиосистему, в которой звуковые объекты можно точно размещать и перемещать в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Она оживляет происходящее на экране и создает удивительно мощный, насыщенный звук, обеспечивая эффект полного погружения.
 

Для зрителей ценящих высокую степень комфорта, кинотеатр Dominion Cinema представляет зал VIP. Мягкие кресла-реклайнеры отклоняются и фиксируются в наиболее удобном положении.

Бар
Расположен в ТЦ
Dolby Atmos
VIP
Отзывы о кинотеатре

kmrn08390 23 февраля 2025, 07:40
Oтзыв о управляющей Ролби на Итыгина, а теперь Некрасова - Вороховой Татьяне Антоновне. Почему встречаются негативные отзывы, людьми в интернете о… Читать дальше…
Perfect blue 19 ноября 2024, 13:49
Всё нравится
