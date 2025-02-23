Кинотеатр Dominion Cinema - современный 5-ти зальный кинотеатр, где вы сможете насладиться лучшими новинками проката в комфортных залах с системами кинотрансляции 2D, 3D и новейшей аудиосистемой Dolby Atmos.



Технология Dolby Atmos представляет аудиосистему, в которой звуковые объекты можно точно размещать и перемещать в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Она оживляет происходящее на экране и создает удивительно мощный, насыщенный звук, обеспечивая эффект полного погружения.



Для зрителей ценящих высокую степень комфорта, кинотеатр Dominion Cinema представляет зал VIP. Мягкие кресла-реклайнеры отклоняются и фиксируются в наиболее удобном положении.