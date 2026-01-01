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Расписание сеансов кинотеатра «Ролби Cinema»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Коммерсант
Коммерсант драма, экранизация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Тень
Тень приключения, анимация, семейный 2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 259-300 Позвонить
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Тень
Тень
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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