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Ролби Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «Ролби Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Ролби Cinema»
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Торговый центр
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
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Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
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Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
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Коммерсант
драма, экранизация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Тень
приключения, анимация, семейный
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 259-300
Позвонить
Кинотеатры рядом
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Dominion Cinema
ул. Некрасова, 29, ТРЦ «Доминион»
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МАУ "Черногорский центр культуры и досуга"
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Альянс
ул.Октябрьская, д.83
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Коммерсант
Отзывы
2026, Россия, драма, экранизация
Тень
Отзывы
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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