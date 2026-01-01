Оповещения от Киноафиши
ТРЦ «РолБи»
г. Абакан, ул. Стофато, 12
ТРЦ «РолБи» – это популярный торгово-развлекательный комплекс в Абакане, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «РолБи» расположен в юго-западной части Абакана на улице Стофато.

На территории торгового центра «РолБи» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров, магазины товаров для дома, подарков, а также ювелирные салоны, банкоматы, аптека и так далее.

В ТРЦ «РолБи» функционируют многозальный кинотеатр «РолБи Синема», центр боулинга и бильярда и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей работает ресторан, а для удобства автовладельцев в «РолБи» есть бесплатная автомобильная парковка.
 
г. Абакан, ул. Стофато, 12

Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «РолБи» можно следующим образом: 
 
1.    На любом общественном транспорте, идущем по Аскизской улице до остановки «улица Стофато» или «РолБи»
 
Режим работы
Магазины и ресторан ТРЦ «РолБи»: 09.00 – 21.00;
Кинотеатр «РолБи Синема»: 08.00 – 02.00.

Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
