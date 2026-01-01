ТРЦ «РолБи» – это популярный торгово-развлекательный комплекс в Абакане, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «РолБи» расположен в юго-западной части Абакана на улице Стофато.
На территории торгового центра «РолБи» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров, магазины товаров для дома, подарков, а также ювелирные салоны, банкоматы, аптека и так далее.
В ТРЦ «РолБи» функционируют многозальный кинотеатр «РолБи Синема», центр боулинга и бильярда и детские развлекательные площадки.
Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей работает ресторан, а для удобства автовладельцев в «РолБи» есть бесплатная автомобильная парковка.
Адрес:
г. Абакан, ул. Стофато, 12
Как добраться?
Добраться до ТРЦ «РолБи» можно следующим образом:
1. На любом общественном транспорте, идущем по Аскизской улице до остановки «улица Стофато» или «РолБи»
Режим работы
Магазины и ресторан ТРЦ «РолБи»: 09.00 – 21.00;
Кинотеатр «РолБи Синема»: 08.00 – 02.00.