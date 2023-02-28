Оповещения от Киноафиши
Абакан
Киноафиша Абакана
Ролби Cinema
Отзывы о кинотеатре Ролби Cinema
Светлана Покореева
28 февраля 2023, 10:09
Здравствуйте! Уже две недели нет никакой информации о кино в Абакане!!!! Не в одном кинотеатре!!!! Проверьте пожалуйста!!!!! ЖДЕМ!!!!!
28 февраля 2023, 10:09
0
0
Ответить
kmrn08390
23 февраля 2025, 07:39
Oтзыв о управляющей Ролби на Итыгина, а теперь Некрасова - Вороховой Татьяне Антоновне. Почему встречаются негативные отзывы, людьми в интернете о работе магазина и в частности о хамстве кассиров именно на Итыгина, вы поймете к концу текста. Как этот человек до сих пор работает на данной работе, и кем работал до этого, кроме кассира и уборщицы, есть ли у неё высшее образование или самый простой управленческий опыт, да и не важно вообще кем человек работал до этого, все когда-то начинают, просто вместо того, что бы эффективно работать и налаживать работу магазина, хотя бы более-менее строго держать дисциплину и атмосферу рабочую, Татьяна А. с утра до вечера соберёт все сплетни обо всех в кабинете , включая руководство или нет: от Новиковой до жены Андрея Владимировича. Почему сам Андрей Владимирович купил себе новый джип, а в магазин не может поставить нормальный холодильный компрессор , и из-за этого летом он постоянно летит , "не кому ничего не надо, на все жмут деньги", почему Наталья Юрьевна ездит на такой машине, а у меня: "такие зарплата и вычеты." От всех работников до любого начальства. "Хоть двери новые на входе поставили 3 года назад". Не знаю, может Татьяна А и не специально так "работает", просто мы все, кто мы есть, и как в нас заложено воспитание, какое у нас образование, мировосприятие, семья, так мы и ведём себя в жизни, на работе, в общем, в социуме. У людей может и не быть опыта, но некоторые легко адаптируется и учатся. По крайней мере среди всех магазинов: хлебная, доминион, черногорск, стофато. Приходилось работать в каждом. Не по одному месяцу. Такое происходит только на итыгина. Этому две причины: Татьяна Антоновна и нечастые визиты начальства. Одна причина с другой складывается. Т. А сильно часто любит упоминать, что в ролби никто не хочет идти работать, и "все убегают и трубки бросают, как только им звонят и говорят, что из Ролби" - это, на секунду, точная дословная цитата, сказанная ЛИЧНО МНЕ, управляющей магазина. И это любит повторять, наша Татьяна Антоновна своим работникам переодически. Типа, как сотрудники относятся к работе в ролби, если посыл такой от самой УПРАВЛЯЮЩЕЙ, вам яснее меня. Именно поэтому "вечно пустые полки, нету сотрудников, никто не хочет идти работать сюда, не кому!" Нормальное место, организация, этика, директора. По крайней мере лучше чем много где. И платят больше чем много где. Другим сотрудникам не меньше, чем в других местах. Спрашивается: если тут так плохо зачем она сама тут работает? Тогда, уже наверное больше 3 лет назад, может и года 4 прошло, давно было, но мало кто знает, администраторами доложила, что Андрей Владимирович ей сказал, что уволит ее, из-за того, что она додумалась сказать ему, что в ролби никто работать не хочет идти(!!!), когда полки пустые были, и директор приехал. В воскресенье. Так часто Татьяна Антоновна это говорила в слух в магазине, так она прямо свыклась и преисполнилась этой мыслью, что случайно сказала не тому кому надо. "Вы можете меня уволить, что от этого изменится". Да можно было сказать что. По крайней мере, кассиры рассказывали так. Так или нет было - не знаю. А если так, то вот, поздравляю, у вас трудится такой вот человек. Я объясню: мне в это верится, потому что лично доводилось от неё это слышать такое не раз и не два. Но додуматься директору такое сказать и дальше "трудиться". Администраторы - всему магазину. Какие вещи про Андрей Владимировича, тогда она говорила, на секундочку про человека, который платит ей зарплату из своего же кармана, фактически. Зачем каждый раз при приезде Андрей Владимировича бежит в зал видимость работы создавать? Я, насколько понимаю, главная задача управляющей, эффективно наладить работу магазина и персонала в частности. Рыба гниёт с головы, если управляющая сама зачем-то принижает место, где работает, как должны сами работники работать? Не умеет Татьяна Антоновна управлять персоналом, создавать рабочую атмосферу и прочее, что должна уметь делать, особенно спустя столько лет работы, уже сколько четвёртый год пошёл. Отсюда и некоторые отзывы людей о хамстве кассиров, о том, что магазин испортился и прочее, что есть в интернете. А потом жалуются с администраторами(!!!) , что им Наталья ЮРЬЕВНА придумала сколько надо выручку за месяц ДЕЛАТЬ. Тоже давно это было. Мол, от нас-то ничего не зависит. На истериках далеко не уедешь, людей, ну минимально надо уметь, подстегивать и держать дисциплину. Что делает Т.А? Она в столовой, ровно в 12:30 соберётся с 5-6 подругами и очень весело (субординация, работа) обсудит сплетни о работниках, которые может и работают, но ей не нравятся, а тех кто ей нравится, но не работает не говорит ничего, хоть развлекайся весь день, да и не важно это, когда люди бывают реально работают и слышать о себе такое через 3-их лиц, вопрос риторический сколько этот человек времени доработает и каким образом, нет, конечно, естесственно, не хочешь работать - уходи, но есть везде нормальные люди, которые хотели работать и работали спокоайно. О том как теперь тут все плохо, не на что нет денег, всех работников сократили, а ей "выкручиваться как хочешь", но вот, где она живёт, около "стофато целая парковку машин директор накупил", хотя нет денег на новую пожарную сигнализацию, и ещё закупают машины. Это сами знаете кто докладывает. Уже только новый. В итоге все делают, что хотят. Хоть в туалете с вейпами, хоть не работают - прячутся, бегают. Дисциплины в магазине 0 - раньше, что б такое происходило в ролби, представить реально невозможно было. Татьяну Антоновну не боится в магазине по сути, никто. Она скорее только мешает рабочей атмосфере. Как она столько лет на получала зарплату и так нечему не научилась, не ясно. Не знаю, в других ролби такого нигде нет. Теперь развлекаются как могут, за зарплату. А что Татьяна Антоновна? Она на все забила. Её никто и не боится. Проще глаза закрыть, чем держать дисциплину и дожидаться 8, 15, 23 числа. Дело не моё вообще но, когда управляющая строгая,тогда и люди как-то мотивированнее работают. А с Татьяной все на все правила забили, пересиживаются. Каждый раз, под новый год, когда приходится активно работать, говорит, что после нового года уйдёт, и уже остаётся, какой там раз. Те, кто работают на итыгина не первый год, знают, что единственный человек, который знает абсолютно все сплетни обо всех работниках, это Татьяна Антоновна. Вот в этом она, да... Люди, которые работали до неё, и по 6 лет, бегут от в основном из-за нее, хотя ещё бы работали не год. Ну и тех, кому деваться некуда, у этих нервная система уже на пределе, сидят, куда сейчас сунешься. Раньше у всех какое-то ну типа уважения было, к ролби где работают, элементарное, а теперь сама управляющая типа недовольна своим же положением, местом работы и сложившейся ситуацией. Насколько понимаю, управляющая относится ко всем равно и строго, и коллектив начинает нормально соответственно работать. Не знаю, как сейсам она работает на Некрасова, но на Итыгина она, понятно, чем пользовалась: тем, что директор бывает раз в неделю, в воскресенье, и Наталья Юрьевна не часто. Этим тут активно и жила: директора не бывают, за всем не уследят, а за магазином должен только один человек следить - он за это деньги получает. Людей увольняли в Ролби за меньшее и правильно делали, а Т.А до сих пор продолжает трудиться и получать ещё и деньги за это. Теперь ещё и на Некрасова. Только сплошное нытье, как она мало получает, как вам, работники не хотят зп поднимать, и работать не кому, какая вообще организация уже печальная ролби, какие Андрей Владимирович, и Наталья Юрьевна, как ее достали их перестановки и как ее достанут и она уволится, и прочее деструктивное нытье. Весь магазин теперь (давно уже) знает, что Новикова получает значительно больше ста тысяч рублей, ведь Наталья Юрьевна получала давненько уже, года 2-3 назад остатки на главной кассе, или бумажка там была с суммой остатка, и Т.А доложил об этом старший кассир, ну и конечно теперь об этом знает весь магазин. Опять же, по её словам, это было, может чуть больше двух лет назад, не соврать, и об этом узнала наша Т. , ну соответственно теперь об этом знают опять же, все. Как она рьяно удивлялась, за что "они получают деньги, а зарплаты в самом ролби забили, обещают только повысить" это ещё до повышения было. Что Татьяна Антоновна умеет хорошо - это чистая правда, в это надо прям вникнуть - очень вежливо, тактично, даже радостно, с улыбкой, приятно общаться, как будто прям такая, ну правда, хорошая, нормальная, адекватная управляющая, может не имеет управлять людьми и держать дисциплину, но человек-то нормальный, хороший, говорит, с тобой и улыбается мило-мило. Я не просто так на этом заоостряю внимание. Создаётся такое обманчивое впечатление. И это не важно с кем: директором или работником, но за глаза лучше не знать что о тебе скажет Татьяна Антоновна. Про сотрудников, допустим одно, причём тут вообще человек и организация которая тебе деньги платит. Ещё раз подчеркну, обо всем изложенном выше: врать мне смысла не имеет никакого, даже если постараться придумать. Если выходные у Татьяны, или она в отпуске, все вздыхают с облегчением и нормально рабочий день проходит, все всё успевают. Это к вопросу о эффективности. Как такой человек может налаживать работу магазина. На зарплаты такие деньги идут, а все мимо, все хотят поменьше сделать, отсидеться и убежать с итыгина только чисто из за одного человека. Может кто-то не из-за неё одной, но то, все через одно место только в одном магазине - это факт. Парадиз нормальная организация, и руководство, очень хорошие люди. Сам магазин, как и все другие Ролби все в порядке , если писать именно о Ролби в целом, магазинах и работодателе. отзыв только про одного человека. По поводу самой работы тоже можете идти в любой гипермаркет, все нормально, лучше чем в других местах, не слушайте никого, ту же Т. А. Извиняюсь, что это тут не было написано гораздо раньше, или не сообщено руководству лично, сами понимаете: как-то неудобно и не моё дело вроде бы как. Как такой отзыв ещё пока никто не написал, не знаю, не знали куда написать, хотя мысли у некоторых были, знаю, уволились. И как теперь Т. А продолжает портить свое место работы, но уже в Доминионе... Руку на сердце, как есть, с наилучшими пожеланиями всем сотрудникам, всему руководству. Извиняюсь ещё раз за длинный текст, за это время накопилось историй
23 февраля 2025, 07:39
0
0
Ответить
